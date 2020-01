Blochziehen: St. Leonhard macht den Auftakt

St. Leonhard i. P. – Der Miasmann und der Tatschenmann – die Hauptfiguren der St. Leonharder Fasnacht – wurden am 8. Jänner bereits aus dem Wald „geholt und aufgeweckt“. Damit steht dem St. Leonharder Blochziehen an diesem Sonntag (2. Februar) eigentlich nichts mehr im Weg. Auch der Bloch – im hintersten Pitztal eine Fichte – „wurde schon ausgesucht“, so Bürgermeister Elmar Haid. Die Traummaße des heurigen Hauptdarstellers verrät der Dorfchef: 28 Meter lang und 55 Zentimeter stark. Geschlagen wird dieser Baum erst am Samstag um 8 Uhr Früh.

St. Leonhard macht damit den Auftakt der diesjährigen Fasnachtsaison im Bezirk Imst (zeitgleich findet in Telfs das Schleicherlaufen statt). Die Bezirkshauptstadt Imst fiebert unterdessen dem Schemenlaufen eine Woche später, am 9. Februar, entgegen. Am 16. Februar haben dann die Imster Fasnachtsfreunde die Qual der Wahl: An jenem Sonntag wird nämlich einerseits in Roppen die Fasnacht begangen und andererseits steht Umhausen im Zeichen des Larchziehens. Den Abschluss bildet heuer Sautens am 23. Februar mit dem Flitschelarlauf. (pascal)