Universitätsorchester Innsbruck: Tieffliegender Dirigentenstab, hohe Spielkunst

Innsbruck –Sonntagabend im Saal Tirol. Eine der größten Konzertlokalitäten Innsbrucks ist bereit. Bunt gemischt das Publikum, so jung, wie es bei klassischen Darbietungen selten ist. Die ideale Gelegenheit also, um zu vermitteln, welche Wirkung Klassik zu entfalten vermag, vermeintlich angestaubt, weil Jahrhunderte alt, wie sie nun einmal ist. Das Universitätsorchester Innsbruck ist aufgeboten, eine Auswahl von, wohlgemerkt, Hobbymusikern aller Studienrichtungen, Studenten und Absolventen, 86 Personen an der Zahl.