Eine Lehre ist auch für Akademiker gut

Wien – Jeder zweite 15-Jährige in Österreich soll sich für eine Lehrausbildung entscheiden. Mit diesem Ziel ging die branchenübergreifende Arbeitgeberinitiative „Zukunft Lehre Österreich“ vor zwei Jahren an die Öffentlichkeit. Rund 50 Unternehmen wie KTM, Kapsch, Hofer und FACC vernetzten sich und warben um die besten neuen Fachkräfte. Seither sind die Lehrlingszahlen – nach vielen Jahren mit einem Minus – leicht angestiegen. Und im türkis-grünen Regierungsprogramm ist eine massive Aufwertung der Lehre verankert. „Das sind erfreuliche Nachrichten und wir fühlen uns in unseren Forderungen bestätigt“, zieht Werner Steinecker, Präsident des Vereins und Generaldirektor der oberösterreichischen Energie AG, Bilanz. Aber: „Wir sind noch lange nicht am Ziel.“