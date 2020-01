Parteigremien beraten nach SPÖ-Wahltriumph im Burgenland

Die Parteigremien von SPÖ und ÖVP haben Montagmittag mit den Beratungen nach der geschlagenen Landtagswahl begonnen. Bei der SPÖ tagte zuerst das Präsidium im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und anschließend der Vorstand in den Klubräumlichkeiten im Landhaus. Dabei wird es wohl um mögliche inhaltliche Arbeitsübereinkommen mit anderen Parteien gehen.

Bei der ÖVP tagte seit 12 Uhr in der Parteizentrale der Landesparteivorstand. Am Beginn überreichte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf Parteichef Thomas Steiner eine Torte zu seinem heutigen 53. Geburtstag. Um 14 Uhr wollte die ÖVP die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Sitzung informieren.

Auch bei der SPÖ gab es Süßes. Landtagspräsidentin Verena Dunst brachte Kekse mit. So mancher brauchte allerdings auch eine Kopfwehtablette nach dem langen Wahlabend. Die SPÖ informiert um 15.30 Uhr über die Ergebnisse der Sitzungen. Landeshauptmann Doskozil hatte allerdings bereits Sonntagnacht festgelegt, dass er mit seiner wiedereroberten Absoluten nicht daran denkt, andere Parteien in die Landesregierung zu holen.

Die SPÖ hat bei der Wahl mit einem Rekordplus von 8,02 Prozentpunkten 19 der 36 Mandate - aber nicht ganz 50 Prozent - erobert. Die Türkisen haben zwar ein kleines Plus von 29 auf 30,6 Prozent erzielt, aber das Ziel, wieder in die Landesregierung zu kommen, wohl verpasst.

In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo.

Der bisherige SPÖ-Koalitionspartner FPÖ musste am Wahlsonntag bluten und fiel von 15 auf knapp unter zehn Prozent. Am heutigen Montag machen die Freiheitlichen traditionsgemäß blau. Ihre Gremien tagen erst am Dienstag. Auch bei der FPÖ könnte sich über kurz oder lang die Obmannfrage stellen.