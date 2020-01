Rumer Johannes Lamparter: Der Zottler im Skisprunganzug

Rum, Seefeld – Johannes Lamparter sitzt in den Startlöchern und sehnt seinen ersten Start beim Seefeld-Triple herbei. Ab Freitag will der 18-jährige Rumer gemeinsam mit seinem Tiroler ÖSV-Teamkollegen Lukas Greiderer beim Saison-Höhe­punkt angreifen. Vor fast genau einem Jahr krönte sich der Jump&Reach-Sportler in Lahti (FIN) sensationell zum Junioren-Weltmeister und legte zwei weitere Medaillen (Silber und Bronze) nach.