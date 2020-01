Fisser „Blochziehkinder“ sind startklar

Fiss – Sie sind sechs bis 16 Jahre jung und steigen am Sonntag, 2. Februar, in die Fußstapfen der Erwachsenen: 63 Fisser Buben schlüpfen in urige Masken und ziehen den 20 Meter langen Bloch vom Kulturhaus ins Dorf. Das Kinderblochziehen gehört untrennbar zum Brauchtum des Fisser Blochziehens, das seit 2011 im Unesco-Verzeichnis für immaterielles Kulturerbe Österreichs verankert ist und ebenfalls im Vierjahresrhythmus stattfindet.