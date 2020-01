Spektakuläre Abfahrten auf tiefverschneiten Hängen in Fieberbrunn

Fieberbrunn –Freerider fühlen sich in Fieberbrunn besonders wohl. Im Skigebiet stehen auch in diesem Jahr zahlreiche Top-Events für Kenner und Könner der Szene auf dem Programm: Die Dänischen Freeride Meisterschaften von 8. bis 15. Februar finden bereits zum dritten Mal im Pillerseetal statt. An die 130 Teilnehmer zeigen an den Hängen rund um den Wildseeloder ihr Können und küren ihren Champion.