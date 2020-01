Machtmann mit Machthunger: Clemens Ascher in der Galerie Rhomberg

Erstmals stellt der 1983 in Götzens geborene Fotograf in der Galerie Rhomberg sein­e Werke aus, neben einem Fotobuch und Ausflügen ins zeitlose Schwarz/Weiß u. a. die perfekt austariete Serie „Modernist Lunchbreak“.

Unübersehbar ist hier Aschers Liebe zur Werbefotografie. Das Handwerk hat der in eine Fotofamilie Hineingeborene beim Studium der „Advertising Art Direction and Photography“ im Hamburg gelernt, heute lebt er zwischen Wien und London. Parallel zu hochästethischen Mode­editorials und konsequent ausgeleucheter Produktfotografie entstanden Aschers freie Arbeiten, die sich von der sauberen Werbewelt aber nicht ganz frei machen – und auch nicht wollen. Der Titel „Unfathomabl­e Temptations“ verspricht es: „Unergründliche Versuchungen“ lauern allerorts, egal ob der Hunger nach einer fetten Mahlzeit oder der Hunger nach Macht.

In Aschers reizvoller Unnatürlichkeit – die Bildwelten werden am Computer entworfen – hat sich der Turbokapitalismus eingenistet. Gebaut wird dafür eine Bühne aus übereinandergelegten Farb­feldern, in feinem Pastell entsteht eine Einöde, die die einsamen Städte eines Giorgio De Chiric­o in die Gegenwart hievt. Ihre Bewohner sind vom ständigen Begehren nach bestimmten Produkten getrieben – keine Luxuswaren, sondern bildlich hochgejazzte Grundbedürfnisse werden hier inszeniert: Essen, Trinken, Sex.