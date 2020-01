Fridays For Future in Osttirol: „Sind regionales Sprachrohr für die Wissenschaft“

Von Christoph Blassnig

Lienz – Eine Versammlung von rund zwanzig Kindern und Erwachsenen im September in Dölsach war das erste Lebenszeichen der „Fridays For Future“-Regionalgruppe in Osttirol. Die Gruppe ist bunt gemischt, die Mitglieder arbeiten in diversen Berufsgruppen und sind ganz unterschiedlichen Alters.

„Wir sind kein Verein und haben keinen Sprecher“, erklärt der Musikschullehrer Helmut Beham. Vielmehr pflege man miteinander eine basisdemokratische Gesprächskultur, persönlich oder über Telefonkonferenzen. „An einer unserer Presseaussendungen tüfteln zehn Personen tagelang. Darin liegt unsere Kraft.“ Was die Leute verbinde, sei die ehrliche Sorge um den weltweiten Klimawandel und die Auswirkungen auf alles Leben. „Wir sind in Osttirol genauso betroffen von den wissenschaftlich unbestreitbaren klimatischen Veränderungen“, bekräftigt Beham. Es gebe in Österreich rund 25 Regionalgruppen. Die Osttiroler sind seit einem halben Jahr Teil der Organisation, die sich auf die Unterstützung von 26.800 Wissenschaftern allein im deutschsprachigen Raum beruft. Alle zwei Monate soll jede Regionalgruppe zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen. Bei einer der bisherigen Freitagsdemonstrationen in Lienz hat Bischof Hermann Glettler persönlich seine Unterstützung für die Bewegung ausgesprochen.

„Wir müssen uns bewusst machen, dass wir so nicht weiterleben sollen. Jeder ist eingeladen, mit kleinen Dingen bei sich anzufangen“, meint Beham. „Das betrifft unseren gewohnten Alltag. Es geht um das Nachdenken über unser Konsumverhalten, die Vermeidung von Abfällen, um Weiterverwendung und Verzicht. Die weiße Pracht aus den Schneekanonen kommt zum großen Teil aus billigem Atom- und Kohlestrom – auch am Hochstein und am Zettersfeld, weil es im Winter zu wenig Strom aus Wasserkraft gibt.“

Um in der eigenen Region als Sprachrohr der Wissenschaft dienen zu können, haben Aktivisten von Fridays For Future Osttirol bei der Innsbrucker ZAMG-Meteorologin und Klimaexpertin Susanne Drechsel konkrete Auskünfte zur Situation im Bezirk Lienz erbeten und erhalten.

Sturm und Unwetter haben im November 2019 auch die Pustertalbahn der ÖBB in Osttirol getroffen. Die Strecke ist seither gesperrt. © Christoph Blassnig