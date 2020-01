(Chronischer) Schmerz lass endlich nach: „Nicht einfach damit abfinden, sondern ...“

Innsbruck – Man stelle sich vor, fast alle Einwohner Wiens würden unter chronischen Schmerzen leiden. Undenkbar? Bittere Wahrheit in Bezug auf die Patientenanzahl in Österreich. In Wien wohnen ungefähr 1,89 Millionen Menschen, hierzulande leiden bis zu 1,8 Millionen Personen jeden Alters laut Österreichischer Schmerzgesellschaft (ÖSG) unter dauerhaften Beschwerden (Syndrom länger als drei Monate). 130.000 sind es laut Neurochirurg Wilhelm Eisner in Tirol. Dem Oberarzt an der Universitätsklinik Innsbruck ist die Aufklärung diesbezüglich ein Bedürfnis.