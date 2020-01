Gratis Schneeschuhe testen am Weerberg

Weerberg – Am Sonntag, den 9. Februar, wird der Schiestl­hof in der Gemeinde Weerberg zum Treffpunkt beim ersten Schneeschuhtestival. Schneeschuhe stehen den ganzen Tag kostenlos zum Verleih bereit. Zahlreiche Aussteller und die Bergrettung sind ebenfalls am Testival vertreten. Zu den Höhepunkten zählen der Schneeschuh-Biathlon mit tollen Preisen und die kostenlos geführten Schneeschuhwanderungen. Geschulte Wanderführer begleiten die Teilnehmer des Schneeschuhtestivals stündlich von 10 bis 14 Uhr.