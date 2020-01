Jüdisch-christliche Identität Österreichs: Ein problematisches Erbe?

Wien –„Österreich ist ein jüdisch-christlich geprägtes Land.“ Politiker betonen das oft in letzter Zeit – vor allem Türkise tun dies. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt es immer wieder, kürzlich hat Innenminister Karl Nehammer in einem TT-Interview davon gesprochen.

Das oft betonte jüdisch-christliche Erbe Österreichs fehlt also im Regierungspakt. Doch abgesehen davon: Wie bewertet die jüdische Gemeinde die politische Betonung des jüdisch-christlichen Erbes Österreichs?

„Im historischen Kontext ist die Begrifflichkeit des ,christlich-jüdischen Erbes‘ nicht unproblematisch“, sagt Rabbiner Schlomo Hofmeister gegenüber der Tiroler Tageszeitung. „Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil (und vielerorts erst später) wurden Juden und Judentum von christlichen Kirchen dämonisiert. Ein Dialog bestand, wenn überhaupt, darin, dass Juden im Namen des Kreuzes verfolgt wurden“, erklärt er. „Trotzdem gibt es in Österreich eine lange und reiche Geschichte des Judentums, die dokumentiert mindestens bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht.“

Benjamin Nägele, Generalsekretär der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), ordnet die Causa so ein: „Das Kreuz ist ein rein christliches Symbol. Wenn die Begrifflichkeit des christlich-jüdischen Erbes aber die Gemeinsamkeiten zum Ausdruck bringen will, dass wir uns heute zusammen auf Werte des ethischen Monotheismus beziehen und beide Religionsgemeinschaften tief in Europa verwurzelt sind, dann kann das positiv bewertet werden – aber man sollte die Geschichte nicht vergessen. Auch sollte der Begriff nicht dazu verwendet werden, um Dritte auszuschließen.“