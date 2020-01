Mozart lebt hier nicht mehr

Salzburg –Wie gern würde man jetzt eine herzliche Empfehlung aussprechen. Auf nach Salzburg! Mozartwochen-Chef Rolando Villazón hat ein wunderbares Stück inszeniert (Co-Regie Christina Piegger), nein, gleich sieben Stücke, dazu gibt es viel Musik, Tanz und und und. Doch leider ist der Abend im Salzburger Landestheater bar jeden Wunders, es fehlt ihm an Zauber, Kraft, Tempo und Stil.

Wobei es nicht uncharmant anfängt. Éric-Emmanuel Schmitt hat ein hübsches Komödchen geschrieben: „Ich liebe Mozart“ ist nicht nur der Stücktitel, sondern auch das Motto einer jungen, schüchternen Dame, die über eine Dating-Agentur nach einem Gleichgesinnten sucht und ihn nach kurzen, amüsanten Verwicklungen tatsächlich auch findet. Danach gibt es einen sehr seltsamen, völlig unmozartischen Thriller à la Stephen King, eine Krankenschwester quält ihren „Patienten“ im Rollstuhl, es stellt heraus, dass hier eine besondere Anti-Beziehung vorliegt. Dem Mann fehlen die Hände, seine Pflegerin will ihn mit Unmengen Lasagne füttern und schenkt ihm hernach eine Skulptur: zwei Hände ... Inspiriert ist das alles – angeblich – von Mozarts „Nachtmusique“-Serenade. Und schon begegnen wir zwei Beckett-Clowns (toll gespielt vom Tiroler Hanno Waldner und dem Südtiroler Georg Clementi), einer redet dem anderen ein, er höre Musik (man ahnt von welchem Komponisten) und treibt ihn in den Wahnsinn. Es folgen eher flache Reflexionen über Hirnforschung und Klangwahrnehmung, eine sehr fragwürdige Komödie (?), in der ein­e verschleierte Frau versucht, Nudeln zu essen – später stellt sich heraus, sie ist ein Mann. Banal und unwitzig!