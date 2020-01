Neue Initiative: Tourismus braucht dringend Fachkräfte in Tirol

Innsbruck – Die Tourismusbranche schlägt Alarm. „Wir suchen händeringend Fachkräfte“, sagt Mario Gerber, Obmann der Gastronomie. Er erinnert an die knapp 50 Millionen Nächtigungen in Tirol 2019. „Diese Dienstleistung wird von den Mitarbeitern erbracht“, betont er. Nichtsdestotrotz sinken die Lehrlingszahlen. In der Hotellerie gab es seit 2010 ein Minus von 39,6 Prozent bei Lehrlingen, in der Gastronomie wurden es immerhin um 36,7 Prozent weniger Lehrlinge in Tirol.