Telfs Tabellenschlusslicht nach drei Monaten: Eine komplizierte Wiedergeburt

Telfs –Vor knapp 700 Zuschauern stand Astrid Westerthaler im Mittelkreis und strahlte mit den Scheinwerfern der Telfer Eishalle um die Wett­e. Trotz einer anschließenden 2:8-Pleite gegen Wattens erinnert sich die Präsidentin des frisch gegründeten Vereins gerne an jenen Augenblick am 2. November, der Telfs nach über zehn Jahren zurück auf die Eishockey-Landkarte brachte.

Fast drei Monate später liest sich die sportliche Momentaufnahme der Knights jedoch bescheiden: Tabellenschlusslicht in der Landesliga mit 91 Gegentoren in 13 Spielen. „Unser kleiner Kader hatte vor allem zu Beginn mit Verletzungen zu kämpfen“, erklärt Westerthaler. Aber man will sich in Telfs ohnehin nicht ausschließlich über die Kampfmannschaft definieren. Die Kooperation mit der Handelsakademie Telfs soll irgendwann in einer Eishockey-Akademie gipfeln. Auch der Fokus auf die Jugendarbeit soll das Interesse ankurbeln.