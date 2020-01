„Deutschpflicht“ in Außerferner Kindergärten: Eltern als Vorbilder gefordert

Reutte – Die Frage, wie mit Vielsprachigkeit und Nicht-Deutsch-Vermögen an Kindergärten umgegangen werden soll, bewegt die Menschen. In Reutte hat ja Bürgermeister Alois Oberer, wie berichtet, ein Deutschgebot in Kindergärten ausgesprochen. Für die Eltern – und nicht die Kleinen, die die Leitsprache großteils erst erlernen müssen, denn im Kindergarten Tauschergasse etwa haben aktuell 65 Prozent der kleinen Besucher eine nichtdeutsche Muttersprache. Sprachförderung kommt intensiv zum Einsatz, aber die Eltern sollen ein Vorbild sein und Deutsch sprechen, wenn sie sich im Kindergarten aufhalten – das wünschten sich die Kindergartenpädagoginnen.

Nach der TT-Veröffentlichung diskutierten im Nu halb Österreich und Deutschland mit. Tageszeitungen sprangen auf, in einem Kurz-Kanzler-Blog war es das Thema, im Netz wurde die Geschichte Tausende Male geteilt, BM Oberer erhielt Zuspruch mit über 16.000 „Likes“ und am Montag rückte RTL zu Filmaufnahmen in Reutte an.