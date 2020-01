Gemeinnützige wollen Kraft des Wohnpakets abwarten

Innsbruck –Der Vergleich macht auch den Obmann der Gemeinnützigen Bauträger Tirols (GBT), Franz Mariacher, sicher. Die durchschnittliche Miete am sozialen Wohnungsmarkt beträgt derzeit 7,20 Euro (brutt­o; kalt) pro Quadratmeter. Am privaten Markt seien es im Schnitt 10,30 Euro. In Innsbruck würden gar bis zu 20 Euro/m² (warm) für Drei-Zimmer-Wohnungen aus den 80er-Jahren verlangt, berichtet sein Stellvertreter, Markus Lechleitner. Wer noch vor einem Jahr meinte, der Plafond bei den Mieten sei erreicht, habe sich geirrt, sagten beide gestern anlässlich der GBT-Vorschau auf das heurige Baujahr. Noch trister schaue es im Eigentumsbereich aus, so Mariacher. Wer von Gemeinnützigen eine Wohnung in der Landeshauptstadt kaufe, müsse im Schnitt mit 3100 €/m² rechnen. Am privaten Markt gelten Preise von 5500 bis 9000 €/m². Tirol weise in diesem Sektor die größte Spreizung aller Bundesländer auf. Wenn für 20 bis 30 Jahr­e alte private Wohnungen mehr verlangt werde als für Neubauten der Gemeinnützigen, dann „passt das ganze Gefüg­e nicht mehr zusammen“, zeichnet Mariacher ein düsteres Bild.