FPÖ und AfD-Kontakt: „Da geht noch mehr“

Vor denen hat vorerst Kickl das Sagen. „Mir ist es wichtig, die Kontakte zur AfD zu intensivieren“, tut er kund. Es folgt das gewohnte Stakkato – zur Opferthese. „Ein­e Art Staatsdoktrin“ ortet er. Dahingehend, dass Meinungs- und Redefreiheit für alle zu gelten scheine – „außer für die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland“. Dann das FPÖ-Kernthema Migration. Politisch falsches Handeln attestiert Kickl der türkis-grünen Regierung, der EU-Kommission und dem deutschen CSU-Innenminister Horst Seehofer. Ein Widerpart sei nötig – und so ein „Schulterschluss“ von FPÖ und AfD: „Die Zusammen­arbeit funktioniert schon gut. Da geht aber noch mehr.“

Die Freiheitlichen und die Alternative für Deutschland sind schon seit Jahren in Kontakt. Europapolitisch sind sie seit 2019 in der rechtspopulistischen Fraktion „Identität und Demokratie“ beheimatet, zu der auch die italienische Lega und der Rassemblement National aus Frankreich gehören. Die AfD stellt elf Abgeordnete im EU-Parlament, die FPÖ drei.

Strache wird auch beim jetzigen Pressegespräch erwähnt. Kickl sagt erneut, dass er dem ob des Ibiza-Videos politischen gefallenen Ex-Parteiobmann geraten habe, sich „eine Ecke zu suchen“, um sich in dieser „ordentlich zu genieren“. Gauland konstatiert in Richtung DAÖ, die Strache als Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl will: „Die Parteigründung hat mit uns nichts zu tun. Wir werden den Weg des Herrn Strache in keiner Weise begleiten.“