Höhere Öffi-Frequenz am Bergisel ab Mitte April

Innsbruck –An der Haltestelle „Tirol Panorama/Bergisel“, wo derzeit nur der TS Sightseer hält, können ab Mitte April auch Fahrgäste aus den Bussen des öffentlichen Regionalverkehrs ein- und aussteigen. Die Kurse der Regiobuslinie 4140, von Innsbruck nach Schönberg und retour, sowie ausgewählte Kurse der Regiobuslinie 4142 (Innsbruck-Natters und retour) ändern ab 15. April ihre Linienführung und fahren ab dann auch den Bergisel direkt an. Damit ergibt sich durch die Linie 4140 von Montag bis Samstag ein Stundentakt vom Bergisel in die Stadt und retour, an Sonn- und Feiertagen fährt dann alle zwei Stunden ein Bus zum traditionsreichen Sport- und Museumsstandort im Süden der Landeshauptstadt.