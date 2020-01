Mit Blaulicht ins Kriminal: Tiroler Rettungsverein im Visier

Zeugen zeichnen allerdings ein anderes Bild von den Vorgängen im Verein: So erzählt der Betreiber eines Pfandleihhauses, dass der Chef des Rettungsdienstes vier Fahrzeuge zuerst verpfändet und dann verkauft habe. „Da das Darlehen von etwa 30.000 Euro noch nicht zur Gänze zurückgezahlt ist, befinden sich die Autos im Besitz des Pfandhauses. Wir haben auch die Typenscheine und Zweitschlüssel“, berichtet der Zeuge. Dennoch habe der Vereinsobmann die Autos weiterverkauft. „Drei habe ich zurück, der vierte Wagen ist in Polen.“

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Obmann jedoch auch vor, die Vereinskasse geplündert zu haben: „Es besteht der Verdacht, dass Zahlungseingänge an den Verein für private Zwecke Verwendung fanden.“ Kleinkram im Vergleich zu den angeblich unrechtmäßig bezogenen Beihilfen. Und die erhalten „Krankenfürsorgeeinrichtungen“ (und Rettungsorganisationen) als Ersatz für die Vorsteuer, die sie seit einigen Jahren nicht mehr geltend machen können. Die Höhe der Beihilfen richtet sich nach den Ausgaben: „Eine kleine Rettungsorganisation erhält Vorsteuer-Ausgleichszahlungen in der Größenordnung von etwa 2000 bis 3000 Euro pro Monat“, sagt ein Branchenkenner. Für den Verein des Beschuldigten sollen die Beihilfen deutlich üppiger ausgefallen sein – die Rede ist von 20.000 Euro und mehr pro Monat. Staatsanwalt Willam spricht jedenfalls von „weit überhöhten Auszahlungen, die durch falsche Angaben in den Beihilfe-Anträgen zustande gekommen sein dürften“. Der Vereinsobmann kommentiert den schweren Vorwurf nur knapp – die Sache sei noch in Prüfung.