„Hall aktiv“-Familienfest am Samstag im Salzlager

Hall – Am Samstag von 14 bis 18 Uhr geht im Haller Salz­lager bei freiem Eintritt das große Familienfest „Hall aktiv“ in Szene. Die Stadtgemeinde hat gemeinsam mit zahlreichen Vereinen ein dickes Programmpaket geschnürt: Auf die jüngsten Besucher warten u. a. sportliche Herausforderungen am Kletterturm oder Balance-Board, Bastel­angebote in allen Variationen, Kinderschminken und Spiele. In der „Jugendzone“ sorgen ein Microsoccer-Turnier, ein Quiz oder eine DJ-Station plus „Chillinsel“ für Unterhaltung. Im Rettungszelt kann man Erste-Hilfe-Maßnahmen ausprobieren, bei der Feuerwehr ein modernes Einsatzfahrzeug aus nächster Nähe begutachten. Auch an Livemusik sowie süßen und herzhaften Genüssen fehlt es nicht. (TT)