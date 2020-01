Olga Reisner als Bezirkshauptfrau in Osttirol wiederbestellt

„Die hervorragende und mit großem Engagement geprägte Arbeit von Bezirkshauptfrau Olga Reisner zeigte sich in den vergangenen fünf Jahren nicht nur in der Weiterentwicklung der Bezirkshauptmannschaft Lienz, auch herausfordernde Situationen wie beispielsweise die Schneesituation im November des Vorjahres meisterte sie gemeinsam mit ihrem Team und den Partnerorganisationen. Ich bin mir sicher, dass der Bezirk Lienz auch in den kommenden Jahren von ihren Erfahrungen, ihrer Verbundenheit zur Osttiroler Bevölkerung und ihrem Ehrgeiz profitieren wird. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, wird LH Platter in einer Aussendung des Landes zitiert.