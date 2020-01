FPÖ-Burgenland versucht nach Wahlniederlage Neubeginn

Dem Klub, den Tschürtz künftig anführt, werden neben Tschürtz und Petschnig die bisherige Dritte Landtagspräsidentin Ilse Benkö und der bisherige Klubobmann Geza Molnar angehören. Die FPÖ, die bei der Landtagswahl am Sonntag fünf Prozentpunkten verlor und nur mehr bei 9,8 Prozent liegt, verliert den Posten der Dritten Präsidenten. Dieser fällt an die SPÖ.

Der Landeshauptmann, der den blauen Koalitionspartner rasch hinter sich gebracht hat, widmete sich am Dienstag schon anderen Themen. Er empfing in seinem Büro ÖVP-Chef Thomas Steiner mit einem Verhandlungsteam, um mögliche gemeinsam Themen für die kommende Legislaturperiode auszuloten. „Wir werden über die Zukunft sprechen“, sagte Doskozil vor Beginn des Gesprächs. Am Mittwoch ist die FPÖ beim nun allmächtigen Landeshauptmann eingeladen. Die Lust der Blauen darauf hält sich allerdings in Grenzen.