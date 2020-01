Festival mit 30 Veranstaltungen: „Alles Yoga“ in Kufstein und Umgebung

Vom 24. bis zum 26. Juli stehen Kufstein und die Region wieder im Zeichen von Yoga. Dabei präsentiert sich das ganze Yoga-Universum in einem einzigen Festival: Mit Asanas zu Klavierkompositionen, dynamischen Flows vom Kampfsportler, Dance-Yoga vom Balletttänzer, mit Kundalini und Yin Yoga, Prana Vinyasa, Atemübungen und Meditationen. Internationale und regionale Lehrer zahlreicher Stilrichtungen geben dabei spannende Einblicke in ihre persönliche Praxis, begleitet von Musik.

Ein Highlight des Festivals mit 30 Veranstaltungen sind die Trommelkurse und die „Yoga Piano“-Sessions am 25. Juli mit Komponist Andreas Loh. Der an der „Ballet School New York“ ausgebildete Balletttänzer und Yogalehrer Jack Waldas hingegen kombiniert die Bewegungsfreude des Tanzes mit den meditativen Elementen des Yoga.