Sechs Landecker Gemeinden auf dem Weg, klimafit zu werden

Vor zwei Jahren haben sich die sechs Gemeinden Fließ, Prutz, Faggen, Kauns, Kaunerberg und Kaunertal, die Tourismusverbände TirolWest und Kaunertal Tourismus auf die Idee des Regionalmanagement Landeck hin zusammengeschlossen, um eine Klimawandelanpassungsmodellregion zu werden. Es gehe darum, sich besser auf bereits unaufhaltsame Entwicklungen des Klimawandels vorzubereiten, erklärt Projektkoordinatorin Ulli Totschnig gestern bei einer Bilanzpressekonferenz. In der Region konnte man die Auswirkung der globalen Erwärmung in den vergangenen Jahren hautnah erleben, so wurde in Fließer Messstellen ein Temperaturanstieg von rund 1,5 Grad registriert, wie der Fließer Bürgermeister Hans-Peter Bock erklärte.