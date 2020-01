Sondierungsrunde SPÖ-FPÖ im Burgenland gestartet

In Eisenstadt haben sich am Mittwochvormittag die Spitzen von SPÖ und FPÖ zu einer Sondierungsrunde getroffen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) empfing in seinem Büro Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und den designierten FPÖ-Landesparteiobmann, Landesrat Alexander Petschnig, zum Gespräch.