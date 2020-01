Die Imster Fasnacht nimmt Fahrt auf

Imst – Noch zehnmal schlafen – dann findet in Imst wieder das Schemenlaufen statt, was an so mancher Ecke schon ersichtlich ist: Vor der Sparkasse ist bereits die erste Tribüne errichtet – sie steht allein Personen mit Beeinträchtigung sowie deren Begleitung zur Verfügung. Zudem können Personen mit Beeinträchtigung auch in der Bezirkshauptmannschaft Imst aus dem 1. Stock (witterungsgeschützt und barrierefrei) den Umzug verfolgen. Dafür ist eine Kontaktaufnahme mit der BH Imst unter 05412/6996-0 erforderlich.