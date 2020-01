Matthias Mayer muss sein Antreten bei den alpinen Ski-Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen absagen. Der Gewinner der Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif am vergangenen Samstag hat sich einen grippalen Infekt eingefangen, teilte der Österreichische Skiverband mit. In Garmisch stehen am Wochenende Abfahrt und Riesentorlauf auf dem Programm.