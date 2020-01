Nach Lift-Bergungen im Zillertal: „Sicherheit steht an erster Stelle“

„Die Sache hätte aber auch ganz anders ausgehen können“, sagt der Bezirksleiter der Bergrettung Ulrich Huber am Tag nach dem aufwändigen Einsatz. Tatsächlich kursiert im Netz ein Video, das zeigt, wie der Sturm einen unbesetzten Liftsessel wild umherwirbelt. „Es waren zwar nur zwei, drei heftig­e Windstöße, der Lift konnt­e anschließend aber nicht mehr weiterfahren“, berichtet Huber. Im Gegensatz dazu konnte die Sonnenjet-Sesselbahn im Gemeindegebiet von Aschau mit 35 Personen im Rückwärtsgang leergefahren werden. Einen Vorwurf will Bergrettungs-Bezirksleiter Huber den Bergbahnen nicht machen. Zwar habe sich die Wetterfront angekündigt, mit einem derart plötzlichen Hereinbrechen und heftigen Böe­n habe man aber nicht rechnen können, sagt er.

Aufziehender Sturm und starker Nebel waren am Dienstag auch der Grund dafür, dass in den Skigebieten Zillertalarena und Gerlos sämtliche Lift- und Pisten­anlagen geräumt wurden. Bis kurz vor 15.30 Uhr wurden rund 2000 Tagesgäste ins Tal gebracht. „Die Entscheidung dazu wurde früh genug getroffen, sodass wir alle Sessellifte leerfahren konnten und niemanden abseilen lassen mussten“, erklärt Thomas Gredler, Betriebsleiter der Zeller Bergbahnen. Wann ein Lift eingestellt wird, entscheidet immer der jeweilige Betriebsleiter in Abstimmung mit dem Seilbahnmaschinisten. Sturmfronten im Gebiet gebe es immer wieder einmal, so heftig wie am Dienstag fallen sie laut Gredler jedoch höchstens zwei- bis dreimal pro Saison aus.