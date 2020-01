Abgesagt: Koasalauf fällt Schneemangel und Wetter zum Opfer

Das Organisationskomitee rund um OK-Chef Christian Schniersmeyer und der als Veranstalter fungierende TVB unter Obmann Josef Grander hatten bis zuletzt gehofft, die Absage vermeiden zu können. „Wir sehen uns aber einerseits den Teilnehmern und Helfern wie auch andererseits unseren langjährigen Partner­n und Grundstückseigentümern gegenüber in der Verantwortung. In Summ­e lassen die Bedingungen es heuer einfach nicht zu, ein Rennen in gewohnter Koasa­lauf-Qualität durchzuführen“, so das gemeinsame Statement von Organisationskomitee und Tourismusverband zur Absage. Man habe sich diese Absage keinesfalls leicht gemacht, müsse aber dem bisherigen Winterverlauf Tribut zollen.