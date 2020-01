Harter Konkurrenzkampf: Richtige Mischung fordert „Opfer“

La Manga –Unter spanischer Sonne und bei Temperaturen um die 20 Grad plus ließ sich WSG-Coach Thommy Silberberger in einem „hochintensiven Test“ gestern noch nicht (ganz) in die Karten blicken. Das lag einerseits daran, dass Abwehrchef Ione Cabrera und Neuzugang Thanos Petsos (leichte Adduktorenprobleme) erst am Samstag bei der Generalprobe gegen ZSKA Moskau auflaufen können, andererseits aber auch daran, dass „Silbi“ so viele Kaderspieler wie möglich bei Laune halten will. Selbst wenn das bei 28 Mann (darunter die beiden Youngsters Felix Ebner und Felix Kerber und insgesamt vier Goalies) nur noch ein paar Tage möglich sein wird.