10. Verleihung der Österreichischen Filmpreise

Am Donnerstagabend versammelt sich die heimische Kinobranche wieder in Grafenegg, um das Jubiläum des Österreichischen Filmpreises zu begehen: Zum 10. Mal werden die Auszeichnungen verliehen. Dabei geht Jessica Hausners Thriller „Little Joe“ mit zehn Nominierungen als Favorit in die Gala. Die Preise werden in insgesamt 17 Kategorien vergeben.