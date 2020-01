Berlinale setzt Alfred Bauer Preis nach NS-Vorwürfen aus

In dem Artikel würden „Quellen zitiert, die die Rolle von Alfred Bauer, dem ersten Leiter der Internationalen Filmfestspiele Berlin, in der nationalsozialistischen Filmpolitik neu beleuchten“, teilten die Internationalen Filmfestspiele am Mittwochabend mit. Die Interpretation dieser Quellen lege nahe, dass er bedeutende Positionen in der NS-Zeit inne gehabt habe. „Angesichts dieser neuen Erkenntnisse wird die Berlinale den ‚Silberner Bär Alfred Bauer Preis‘ aussetzen“, teilte eine Berlinale-Sprecherin mit.