„Publikumshöchststand“ im Rabenhof

Zwei kleinere Wiener Theater präsentieren stolz ihre Zahlen über die vergangene Saison. Das Theater Arche im ehemaligen Theaterbrett in der Münzwardeingasse feierte am Mittwoch seinen ersten Geburtstag und freut sich über 6.143 Zuschauer in 114 Vorstellungen des ersten Jahres. Im Rabenhof registrierte man den „absoluten Publikumshöchststand“ mit 88.434 Besuchern im Jahr 2019.