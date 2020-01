Wohnungsvergabe: Stadt will arbeitende Obdachlose bevorzugen

Erwerbsarbeit ist kein Schutz vor Obdachlosigkeit. In Innsbruck gibt es aufgrund der horrenden Mietpreise Menschen, die sich trotz Arbeit keine Wohnung leisten können und deshalb auf die Angebote der Notschlafstellen zurückgreifen müssen. Genau diese Personen möchte die Stadt Innsbruck hinkünftig bei der Vergabe von städtischen Wohnungen bevorzugen. Einen entsprechenden dringenden Antrag zur Änderung der Vergaberichtlinien hat FPÖ-Stadträtin Andrea Dengg in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend eingebracht und Wohlwollen aller Parteien geerntet. „Menschen, die arbeiten und auch darüber hinaus in der Lage sind, soziale Regeln einzuhalten und ihrem Tagesablauf eine Struktur zu geben, gehören nicht in eine Notschlafstelle“, argumentiert Dengg. Das sahen auch alle anderen Mandatarinnen und Mandatare so und beschlossen einstimmig, diesen Antrag an den Stadtsenat zuzuweisen.