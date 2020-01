John Scofield im Innsbrucker Treibhaus: Der Zauber des Proberaums

Dabei hatte Scofield in seiner Karriere schon einige Musikgrößen an seiner Seite. 1982, fünf Jahre nach Erscheinen seines ersten Albums, holte ihn der große Miles Davis für dreieinhalb in seine Band. Scofields letzte langjährige Zusammenarbeit. Danach versammelte das „Who is who“ des Jazz auf seiner Bühne: Pat Metheny, Charlie Mingus, Herbie Hancock, Chick Corea, um nur einige zu nennen.

Geblieben ist dem heute 68-Jährigen am Mittwochabend nur seine Ibanez-Gitarre. Die Vielfalt an Inspirationen und Einflüssen steckt in Scofields Kopf – und seinen Fingern. Sein unverwechselbarer Anschlag und der leicht verzerrte Sound machen Scofields Handschrift aus. Spielend leicht switcht er damit zwischen den Stilen.

Gesang im klassischen Sinne gibt es bei Scofield ebenso keinen. In einer Art Sprechgesang murmelt der Gitarrist etwa „Roll Over Beethoven“ ins Mikro. Endgültig abgeholt hat er die von all der technischen Brillanz überwältigten Zuhörer erst in der zweiten Hälfte des Konzerts: Das Programm wird zunehmend bluesiger und damit zugänglicher. Nummern wie „Junko Partner“ oder Henri Mancinis „The Days of Wine and Roses“ finden Einzug in Scofields Sets. Und auch für Bob Dylans „Blowin’ In The Wind“ oder den irischsten aller irischen Songs, „Oh Danny Boy“, findet Scofield eigenwillige Interpretationen.