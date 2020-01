Vereinsgeld soll Achenseebahn retten

Die Vereinsgründung erfolgte aus einer Not heraus: „Wir brauchen Ersatzteile für die Loks, damit wir Ende April in Betrieb gehen können“, erklärt Uhlig. Die vier 130 Jahr­e alten Dampfloks liegen wie jeden Winter zerlegt in der Werkstatt. Mindestens zwei müssen für den Sommer einsatzbereit sein, um einen aufrechten Betrieb gewährleisten zu können. In der letzten Saison seien wegen diverser Ausfälle um ein Viertel weniger Züge als geplant gefahren, was auch 25 % weniger Einnahmen zur Folge hatte, erklärt Eisenbahndirektor Uhlig. Was ist mit den 1,2 Mio. Euro Kapitalaufstockung durch das Land? 340.000 Euro seien davon noch nicht ausbezahlt. Zudem werde das Landesgeld lediglich für bereits bezahlte Rechnungen refundiert. Die Weichen für die Bahnhöfe in Eben und Jenbach seien zwar bezahlt, aber für den Einbau brauche es noch Geld: rund 300.000 Euro.