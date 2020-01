Lob und Kritik für Deutschgebot: „Deutsch schafft auch Gemeinsamkeit“

Reutte, Landeck – Kein Bitte und Danke, kein aufklärender Elternabend, einfach eine Nachricht an die Scheiben der Reuttener Kindergarteneingänge gehängt – das stört Ahmed Demir. Im Außerfern wird der Name nicht so geläufig sein. Der ehemalige grüne Abgeordnete und nunmehrige Landecker Gemeinderat kritisiert das Reuttener Gemeindeoberhaupt Alois Oberer für dessen aktuelles „Deutschsprechgebot“ an die Eltern in der Zeit, in der sie sich im Kindergarten aufhalten. Eltern sollten Vorbild sein, Kindergärtler selbst, die Deutsch erst erlernen müssen, waren nicht gemeint. Im Kindergarten Tauschergasse haben 65 Prozent eine nichtdeutsche Muttersprache.