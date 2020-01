Lechaschauer feierte ersten Gipfelsieg auf der Zugspitze

Ehrwald, Lechaschau – König Maximilian I. von Bayern erließ Anfang des 19. Jahrhunderts den Befehl, das Werdenfelser Land, in dem auch ein Teil der Zugspitze liegt, zu vermessen. Der Auftrag ging an den damals 27-jährigen Lechaschauer Josef Naus. Als junger Mann studierte Naus Vermessungstechnik. 1814/15 tat er Kriegsdienst gegen Napoleon, danach trat er ins bayerische Heer ein.

Am 27. August 1820 war es so weit. Leutnant Naus erreichte gemeinsam mit seinem Messgehilfen Maier und Bergführer Johann Geor­g Tauschl den Gipfel, wo sie ein­e Höhe von 2962 Metern ermittelten.

Zahlreiche Abenteurer taten es ihnen in den Jahren darauf gleich. Die Zahl der Zugspitz-Bezwinger wuchs. Im Jahre 1851 wurde am Westgipfel, über den die Grenze zwischen Deutschland und Österreich verläuft, das erste Gipfelkreuz errichtet. 1853 erklomm Karoline Pitzner aus Partenkirchen als erste Frau den höchsten Punkt des Wettersteinmassivs und ging damit als Pionierin des Frauen-Alpinismus in die Geschichte ein. Noch bevor 1926 die Tiroler Zugspitzbahn erstmals in Richtung Gipfel fuhr, hatten es mehr als 10.000 Bergsteiger aus eigener Kraft bis ganz nach oben geschafft.