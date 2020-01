Ötztal, Tumpen – Am Tisch des Landesverwaltungsgerichtes liegt ein gültiger Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst inklusive einer Beschwerde des Landesumweltanwaltes. „Wir haben grundsätzlich Verständnis für den Ausbau eines Radweges durch das Ötztal, auch abseits der öffentlichen Straßen“, beteuert der Tiroler Landesumweltanwalt (LUA) Johannes Kostenzer auf Anfrage der TT. Über den Erholungswert und darüber, wie der Radweg landschaftlich wirkt, bestehe in weiten Teilen auch Einigkeit mit dem Projektwerber Ötztal Tourismus, so ­Kostenzer: „Wir hatten auch Kontakt mir dem Ötztal Tourismus. Eine Einigung war im vorliegenden Fall jedoch nicht möglich.“