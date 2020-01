VP-Nationalrätin kürzt Rotkreuz-Tätigkeit

Innsbruck – Im Landesverband des Roten Kreuzes in Tirol knirscht es. Grund dafür ist das politische Engagement der Geschäftsführerin des Innsbrucker Roten Kreuzes Alexandra Tanda. Sie sitzt seit Jänner für die Volkspartei im Nationalrat. Bereits vor Wochen empfahl der Landesverband deshalb dem Innsbrucker Obmann Rupert Stöckl eine Karenzierung Tandas, sorgt sich der Verband doch um die politische Überparteiligkeit der Non-Profit-Organisation, die auf Spenden und Freiwillige angewiesen ist, denn Tanda rückte nicht nur für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in den Nationalrat nach, sondern ist seit Jänner auch Mitglied der ÖVP-Frauenbewegung in Tiro­l. „Aus Überzeugung“, wie sie gegenüber der TT erklärt.