Rendi-Wagner geht mit Regierung hart ins Gericht

Wien – „Es scheint eine Regierungsklausur mit drei Schwerpunkten gewesen zu sein: Inszenierung, Fotos und Busfahren.“ SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner lässt kein gutes Haar an der Zusammenkunft der türkis-grünen Regierenden in Krems (mehr dazu auf Seite 3). Zwar schienen die Fotos „nett“ und sie „sehen lustig aus“, aber eine Antwort auf die großen politischen Herausforderungen habe es nicht gegeben.

In so genannten Zukunftslabors werde an der Reform gewerkt. In den nächsten zwei Monaten soll es eine große Mitgliederbefragung geben. Der Abschluss soll Ende April mit einem großen Zukunftskongress sein. Auch über die 2018 gestartete Organisationsreform haben die SPÖ-Granden in der Vorstandssitzung gesprochen. 75 Prozent aller SPÖ-Organisationen hätten die Reform umgesetzt, berichtet Rendi-Wagner.