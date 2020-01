Straflandesgericht nach Flucht von Angeklagtem abgeriegelt

Im Wiener Straflandesgericht ist am Donnerstag offenbar ein Angeklagter entkommen. Der Mann dürfte im Anschluss an eine Verhandlung geflohen sein. Das Gericht wurde abgeriegelt. Die Justizwache durchsuchte das gesamte Gebäude. Auch die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Zu Mittag durfte niemand das Straflandesgericht verlassen oder betreten.