Innsbrucker ÖVP sucht den Weg aus der Negativspirale

Innsbruck – Betont gut gelaunt gab sich ÖVP-Stadtparteiobmann Christoph Appler gestern Vormittag bei einer Pressekonferenz zur Zukunft der Innsbrucker Volkspartei. Dass ihn Parteikollegen vor einer Woche erst aus dem Gemeinderat geworfen hatten, scheint er gut weggesteckt zu haben. So präsentierten Hannes Anzengruber, Franz Gruber und Christoph Appler in demonstrativer Einigkeit jene Personalrochade im Innsbrucker Gemeinderatsklub, von der zuletzt schon die Rede war und die der Stadtparteivorstand am Donnerstagabend nun einstimmig abgesegnet hat:

Franz Gruber legt mit Ende Februar – und damit zwei Monate früher als geplant – sein Amt als Vizebürgermeister sowie sein Gemeinderatsmandat zurück und verabschiedet sich in die Privatwirtschaft. Wohin, wollte er gestern nicht verraten. Damit kann Christoph Appler nachrücken und nach einer kurzen Zwangspause in den Gemeinderat zurückkehren – in seiner alten Funktion als Klubobmann. Mariella Lutz ist diesen Job also nach nur einem Monat wieder los. Applers Stellvertreter soll Reinhold Falch werden. Als Zeichen für die Einigkeit mit dem Seniorenbund, wie Appler sagt. Bislang war Gruber stellvertretender ­Klubobmann.