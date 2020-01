Israelische Kampfjets greifen Ziele im Gazastreifen an

Nach Angriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Militär am Donnerstag erneut Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer beschossen. Es war bereits das zweite Mal binnen weniger als 24 Stunden. Von palästinensischer Seite wurde von acht Luftangriffen in Rafah im südlichen Teil des Gazastreifens berichtet. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten.