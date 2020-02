Viel Prominenz am glanzvollen „Ball der Tiroler Wirtschaft“

Innsbruck – Kälte draußen in der Innsbrucker Winternacht, hauchzarte Abendroben und nackte Füße in High Heels im festlich dekorierten Congress: So feierten gestern Abend beim glanzvollen „Ball der Tiroler Wirtschaft“ Tausende Unternehmer und Wirtschaftslenker gemeinsam mit Politikern einen beschwingten Abend.