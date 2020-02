Kärntner bei Forstunfall schwer verletzt

Ein 33-jähriger Kärntner ist am Donnerstag bei Forstarbeiten in einem Wald in St. Margarethen im Rosental schwer verletzt worden. Laut Polizei bediente der Mann einen Kran und zog damit einen Baumstamm aus einem Stapel. Dabei wurde ein anderer Stamm aufgehebelt und stürzte auf den 33-Jährigen. Der Forstarbeiter erlitt einen offenen Oberschenkel- sowie Unterschenkelbruch.