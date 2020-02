Kampf um Ski-Nachwuchs in Tirol: Weg mit Bürokratie

Dennoch steht für ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel fest, dass die Österreicher dem Schweizer Kanton ohnehin eine Nasenlänge voraus seien (siehe unten). Aktuell kommen vom Bund positive Signale. Zwecks Verankerung des Skisports im Unterricht konnte einiges ins Regierungsprogramm von ÖVP/Grüne hineinverhandelt werden. Hörl hofft, dass neben dem Bekenntnis zu Wintersportwochen auch Erleichterungen für die Lehrer umgesetzt werden. „Vor allem bei der Bürokratie herrscht Handlungsbedarf“, so der Chef der Tiroler Seilbahner. Denn der Verwaltungsaufwand für die Organisation einer Wintersportwoche habe ein für die Lehrkräfte an Bundesschulen nicht mehr zu bewältigendes Ausmaß erreicht. Gründe dafür seien: Lehrer dürfen kein eigenes Konto für die Schulwoche einrichten, sie verfügen nicht über eine­n elektronischen Zugrif­f, Bankomat- beziehungsweise Kreditkarten­zahlungen sind nicht möglich. So müssten etwa Liftkarte­n bar bezahlt werden. Ein Vorschlag an die Politi­k lautet, dass die pädagogische Leitung (durch Lehrer) und die finanzielle Gebarung (durch die Verwaltung) getrennt erfolgen sollten.

Obwohl mehr immer besser wäre und der Walliser Vorstoß zu begrüßen sei, weist Hörl darauf hin, dass die Ini­tiative „Skifahr’n“ ein Riesenerfolg sei. Etwa 50.000 Schüler profitieren jährlich davon. Die Frage, ob das Skifahren für die Familien leistbar sei, bejaht der Seilbahner: „In den meisten Skigebieten sind die Kinder bis 6 Jahre frei, es gibt Jugendkarten und eine Vielzahl von Angeboten.“ Karten wie das Freizeitticket seien zwar einmalig teuer in der Anschaffung, würden aber letztlich sehr günstige Tarife für die Besitzer bringen. Immer wieder wird aufgrund des Klimawandels an der Zukunft des Skisports gezweifelt (siehe Interview rechts): „Die Seilbahnen haben vergangenes Jahr 750 Millionen Euro in Österreich investiert, die Hälfte in Tirol. So viel Geld nimmt man nicht in die Hand, wenn sich das nicht mindestens 30 Jahre rentiert“, so Hörl dazu.