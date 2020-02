Nach fünf Jahren wieder Schleicherlaufen: Die Telfer bauen heute auf Wettersegen

Telfs – Fünf Jahre lang hat Telfs auf diesen Tag gewartet: Am heutigen Sonntag begeht die Marktgemeinde das berühmte Schleicherlaufen, das zu den größten und vielschichtigsten Traditionsfasnachten Tirols zählt. Ab 11 Uhr setzt sich der einzigartige Umzug in Bewegung.

Schon gestern, beim Wagenauffahren, lag im Ortszentrum dieses ganz spezielle Knistern in der Luft. Aus der Notwendigkeit, die Fasnachtswagen fürs Schleicherlaufen in Position zu bringen (in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie heute vom Ober- in den Untermarkt einfahren werden), hat sich längst eine eigene Großveranstaltung entwickelt. Das bunte Treiben mag nicht repräsentativ für das eigentliche Schleicherlaufen sein, großartige Stimmung herrschte trotzdem bereits. Für die Traktorfahrer bedeutete das Auffahren Zentimeterarbeit, für Feuerwehrleute, Ordner und Polizisten Hochbetrieb.