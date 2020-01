Innsbruck – Was im Mai 2018 im Landtag locker-flockig beschlossen wurde, ist zum zähen Kaugummi mutiert, den Land und Stadt da inzwischen zu kauen haben. 20 Monat­e nach dem Polit-Ja stehen beide Gebietskörperschaften noch immer beinahe ohne jedes zählbare Ergebnis für die angestrebte Wohnungsleerstandserhebung in der Landeshauptstadt da. Dabei wurde diese doch als essentiell bezeichnet, um den Wohnungsmarkt anzukurbeln und so durch mehr Angebot der Preisspirale nach oben Einhalt zu gebieten. Stichwort: leistbares Wohnen.